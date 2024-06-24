وذكر موقع "المصري اليوم" أن شابا في في العقد الثالث من عمره، أقدم يوم الأحد، على التخلص من عائلته المكونة، من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا بالسكين، وإشعال النيران في أجسادهم داخل عزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية.

وحسبما ذكر الموقع فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بإعلام عدد من الأهالي في موقع الجريمة بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل في العزبة، وتغيب أصحابه منذ الخميس الفائت.

وعقب انتقالها إلى موقع البلاغ، تبين للأجهزة الأمنية قيام المتهم "محمد.أ.أ" والذي يعمل محاميا، بذبح أفراد عائلته بسكين.

وعثر في الموقع على 3 جثث لسيدتان وشاب، الأولى لوالدة المتهم، والثانية لشقيقته، أما الثالثة فهي لشقيقه.

وأشار "المصري اليوم" إلى أن النيابة العامة أمرت بنقل الجثث إلى المشرحة، وتولت التحقيق والبحث عن المتهم الذي فرّ هاربا.