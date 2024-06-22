وتلقى نحو 200 شخص منذ يوم الأربعاء العلاج بعد أن ظهرت عليهم أعراض قيء وآلام في المعدة وإسهال بعد تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول في منطقة كالاكوريتشي التي تبعد بنحو 250 كيلومترا عن تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو.

وقال مسؤول كبير بالمنطقة إن مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحققون في الواقعة ألقوا القبض على 7 أشخاص، مضيفا أنه يجري اتخاذ إجراءات لمتابعة بائعي ومصنعي المشروبات الكحولية في المنطقة.

وقالت حكومة الولاية إنها تتخذ خطوات لتحديد المتورطين في إنتاج الميثانول، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم عادة لأغراض صناعية.

وتسجل بشكل متكرر الوفيات الناجمة عن مشروبات كحولية بطرق غير مشروعة في الهند، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية التي تنتجها العلامات التجارية.