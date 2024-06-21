وكشفت مصادر طبية في المستشفى أن 40 شخصا تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "جراء تناولهم وجبة من أحد المطاعم في المحافظة".

ووجه أمير منطقة جازان الأمير ‫محمد بن ناصر‬⁩ بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم في أبوعريش، مع التأكيد على الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما دعا إلى تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية في جميع محافظات المنطقة ومدينة جيزان، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالات التسمم، حفاظا على سلامة وصحة المواطن والمقيم، والرفع بالنتائج بشكل عاجل، وفق المصدر ذاته.