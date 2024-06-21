يلجأ كثير من الأشخاص لترك عدد من الأشياء بداخل السيارات، بهدف سرعة وسهولة الوصول إليها عند الحاجة، غير أن بعض هذا الأشياء قد تشكل خطورة على حياة الشخص أو الآخرين بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال فصل الصيف.

وتُحذر الكثير من الجهات ذات الصلة بالسلامة، من ترك أشياء مُحدّدة بداخل السيارة خلال فترة النهار، وتُشدد على إبعادها من السيارة لأن بعضها له قابلية على الانفجار أو الاشتعال، كولاعات السجائر، والعطور.

وفي هذا الشأن يقول صانع المحتوى المتخصص بالسيارات أحمد سالم، في حديث له لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":