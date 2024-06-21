وقالت دائرة صحة الأنبار في منشور على حسابها في "فيسبوك"، يوم الخميس: "استقبل مستشفى الكرمة للولادة والطوارئ مئة حالة تسمم غذائي، والعدد مرشح للزيادة، وذلك نتيجة تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس في آخر أيام عيد الأضحى المبارك المقامة في قضاء الكرمة".

وأضاف المنشور: "وصل المرضى إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض التسمم الغذائي. كانت حالتهم حرجة بسبب ألم في المعدة وتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة مما استدعى تدخل الكادر الطبي بشكل عاجل".

وتابع: "قام الطاقم الطبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى".

وأكدت مصادر طبية من المستشفى أن حالة المرضى مستقرة، وأنهم يتلقون العلاج اللازم تحت المراقبة المستمرة.