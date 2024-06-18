وعلى إثر ذلك قالت لجنة التحقيق الروسية المعنية بالجرائم الخطيرة إنها ألقت القبض على رئيس شركة لإنتاج المواد الغذائية ومدير ورئيس قسم مراقبة الجودة في خدمة لتوصيل الطعام

وتلقى أكثر من 120 شخصا استشارة طبية في موسكو بعد شعورهم بأعراض تسمم وإصابتهم بما يشتبه في أنه تسمم وشيقي، وهو مرض نادر ومهدد للحياة يهاجم أعصاب الجسم ويسبب مشاكل في التنفس وشلل في العضلات.

ويمكن أن تدخل البكتريا المسببة للمرض الجسم من خلال تناول أطعمة غير محفوظة بشكل جيد.

وتوجه حوالي 30 شخصا في مدينتي كازان ونيجني نوفغورود شرق موسكو إلى مستشفيات بسبب أعراض التسمم الوشيقي.

ويرقد العشرات في المدن الثلاث في العناية المركزة وتحت المتابعة المستمرة وأعراضهم غير مهددة للحياة.

والتسمم الوشيقي هو مرض نادر وخطير يسببه مادة سامة تفرزها بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم.

وتعيش البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي في المقام الأول في التربة، ولكن يمكن العثور عليها أيضًا في بنية اللحوم ومنتجات الأسماك.

وتنمو الباكتيريا المسببة للتسمم أيضا في الأطعمة المعلبة التي لا يتم حفظها بالشكل المطلوب.