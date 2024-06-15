وأضافت كيت في رسالة شخصية مكتوبة نُشرت يوم الجمعة وذلك قبل أول ظهور علني لها السبت منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان أنها "لم تتجاوز مرحلة الخطر".

وتابعت قائلة إنها "تأثرت بشدة" بآلاف الرسائل الرقيقة من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس.

وأشارت إلى أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام وريث العرش البريطاني.

وذكرت "أحرز تقدما جيدا، لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة".

وأردفت "في هذه الأيام المرة، تشعرون بالضعف والتعب وعليكم الاستسلام لراحة أجسادكم. لكن في الأيام الحلوة، حينما تشعرون بأنكم أقوى، تريدون اغتنام الشعور بالعافية بأكبر قدر".