وعلى الرغم من أن الموضة مسألة شخصية للغاية، وما نختاره يعبر عن هويتنا، لكن فهم شكل الجسم، وكيفية ارتداء الملابس، لإبراز أفضل الميزات، يساعدان كثيرًا على الظهور بإطلالات أنيقة.

فلكل جسم طريقة تنسيق مختلفة وهي التي تبرز جماليات الجسم، وله أهمية في تعزيز الثقة في النفس.

وتقول خبيرة الموضة ملك عبد الغني، خلال حوارها مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية:

من الضروري أن تتناسب الملابس التي يتم اختيارها مع أشكال الجسم المختلفة وبناءً على طبيعة المناسبات.

هنالك 5 أنواع رئيسية من أشكال الجسم التي تعد الأكثر شيوعاً بين الناس:

شكل الساعة الرملية:

هذا الشكل يتميز بتساوي حجم المنطقة العلوية والأرداف، مع خصر أنحف بكثير. هذا النوع من الأجسام يتناسب بشكل جيد مع معظم الملابس والقصات بفضل تناسقه الطبيعي الذي يبرز توازن وتناغم الجسم بشكل واضح ومميز.

يتسم قوام الساعة الرملية بمرونة فائقة تجعله ملائمًا لمجموعة واسعة من الإطلالات المتنوعة، مما يجعله واحداً من أكثر الأشكال سهولة في التنسيق مع مختلف الأنماط والأزياء.

شكل المثلث المقلوب:

الجسم الذي يتخذ شكل المثلث المقلوب يتميز بعرض الكتفين وضيق الأرداف والخصر. لذلك، ينصح دائمًا بتخفيف أي تفاصيل ضخمة في الجزء العلوي من الجسم. على سبيل المثال، يمكن اختيار قمصان بسيطة ذات ياقة V أو بكتف واحد.

يجب أن تكون النقوش دائمًا في الجزء السفلي لتسليط الضوء بشكل متناسب وتوجيه النظر بعيداً عن الجزء العلوي. عند اختيار الأزياء لتحقيق توازن مثالي بين الجزأين العلوي والسفلي من الجسم، يجب التركيز على استخدام أقمشة ونقشات تضيف حجماً بطريقة موزونة ومدروسة.

شكل التفاحة:

عادةً ما يتراكم الوزن الزائد لدى شكل التفاحة في منطقة البطن، مما يجعل القسم العلوي من الجسم أكبر حجماً بالمقارنة مع القسم السفلي. وغالبًا ما تكون الساقين نحيفتين أو رفيعتين نسبياً مقارنة ببقية أجزاء الجسم.

عند اختيار الملابس، يُفضل انتقاء التصاميم التي تساعد على إبراز مظهر أنيق وتخفي المناطق الممتلئة في منطقة البطن.

ينصح باستخدام هذه التنانير الملتفة الـ "Wrapped skirts" لجميع الأجسام ذات الشكل التفاحي، حيث أنها تتناسب بشكل كبير مع هذا النمط الجسمي.

يعتبر نمط ملابس الست أو القميص والبنطال خياراً مثالياً لشكل جسم التفاحة، حيث يتيح هذا النمط إمكانية التلاعب بالمظهر عن طريق إدخال جزء من الملابس لتوفير تمويه فعال، مما يسهم في إخفاء منطقة البطن بشكل رائع وأنيق.

الشكل المستطيل:

يتميز هذا النمط بتساوي المنطقة العلوية والسفلية، حيث لا يكون هناك خصور محدودة ولا انحناءات في الجسم.

جسم الشكل المستطيل يمنح الحرية ارتداء مجموعة متنوعة من الملابس. خاصة على مستوى تحديد شكل الخصر في هذه المنطقة لتعزيز المظهر العام عبر استعمال الحزام.

شكل الكمثرة:

عادةً تكون المنطقة العلوية في هذا الشكل أنحف مقارنة بالجزء الأسفل ، و تكون الأرداف عادةً عريضة .

من الهام تحقيق تناسب وتوازن في الشكل العام والاهتمام بالنسب بشكل دقيق و توفير قدر الإمكان حجم إضافي للمنطقة العلوية باستخدام الأكمام المنفوخة قليلًا وبعض التفاصيل مثل الكشكشة الخفيفة أو التركيز على الأكتاف.

توجد العديد من القوانين المتنوعة التي تحكم الأنماط المختلفة للملابس، ومن المهم اتباعها. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار الطول والوزن لكل فرد لتحديد ما يناسبه بشكل أفضل شخصيًا.