وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة الهيئة “نرحب بالمملكة المغربية ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 بما يمثل احتفاء بالتراث الأدبي الغني للملكة، فقد كان المغرب ومنذ فترة طويلة ولا يزال منارة للتقدم الثقافي والفكري، ومكانته البارزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب ستفتح فصلا جديدا في تراثنا العربي المشترك".

وسيشمل برنامج مشاركة المغرب عرض أحدث إصدارات دور النشر المغربية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات بحضور وفد كبير من الشخصيات البارزة بمجالات الثقافة والفكر والأدب، وعددا من العروض الفنية والفلكلورية.

وعلق وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد على توقيع اتفاقية الاستضافة مع هيئة الشارقة للكتاب قائلا "حضور المملكة المغربية ضيف شرف في المعرض يمثل انطلاقة لتدشين مرحلة متقدمة من التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين".

وكان المعرض الذي يصنف ضمن أكبر المعارض الثقافية عالميا والأعلى على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة قد استضاف في دورته السابقة كوريا الجنوبية ومن قبلها إيطاليا.