وأدين نجل الرئيس جو بايدن البالغ 54 عاما بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجهة له، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

واتهم هنتر بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عند ملء استمارة شراء مطلوبة فيدراليا، أثناء شرائه سلاحا في عام 2018، مما يعد جناية.

يأتي الحكم في وقت يسعى والده للفوز بولاية رئاسية ثانية، وبالتزامن مع خطاب مقرر للرئيس بشأن عنف الأسلحة النارية.

واجتمعت هيئة المحلفين لحوالى 3 ساعات على مدى يومين قبل التوصل إلى قرار إدانته.

ولم يدل هانتر بايدن بشهادته خلال المحاكمة التي استغرقت أسبوعا، وجرت في مدينة ويلمينغتون في ديلاوير التي يتحدر منها بايدن.