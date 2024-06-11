وفي مقطع الفيديو ظهر بايدن كتمثال جامد، مما أثار المزيد من القلق على صحته، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من ظهور بايدن وكأنه تائه، بينما كان برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حفل إحياء ذكرى يوم النصر في نورماندي.

وأظهرت اللقطات بايدن مبتسما، بينما كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس وأفراد عائلة جورج فلويد يرقصون.

وظل الرئيس بلا حراك لمدة 20 ثانية تقريبا، قبل أن يضع شقيق جورج فلويد ذراعه حوله.

وفلويد رجل أميركي من أصل إفريقي، قتلته الشرطة أثناء اعتقاله بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020.