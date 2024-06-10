وتدخلت السلطات لاتخاذ قرارات بشأن الواقعة، حسبما أفادت تقارير صحفية مصرية.

فقد أخلت النيابة العامة سبيل المدرس الذي "خالف القانون واستأجر صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية في منطقة الحصري قرب القاهرة، من أجل إعطاء الدروس الخصوصية، بعد ورود التحريات الأمنية بعدم صحة الواقعة".

وواجهت جهات التحقيق المدرس بما تردد بأنه جمع أكثر من مليون جنيه، بواقع 300 جنيه من كل طالب، إلا أنه نفى المعلومات قائلا إنه ينظم المراجعات بأجر رمزي، حيث يتقاضى من كل طالب 85 جنيها فقط، وأنه استأجر صالة الألعاب لأنها معروضة للتأجير.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر محمد الشاذلي، أن الوزارة أحالت المسؤولين عن صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن "هذا القرار جاء على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح الأحد، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، لكن من دون الرجوع إلى اللوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المدرس هو ماجد إمام، المتخصص في تدريس مادة الجيولوجيا للثانوية العامة.