وأضاف الخبراء، تختلف سياسات شركات الطيران في هذا الشأن، ولكن هناك حقوق عامة يكفلها القانون في العديد من الدول، حيث يمكن للمسافرين طلب تعويض مالي أو تذاكر سفر بديلة، ويعتمد حجم التعويض على مدة التأخير والمسافة المقطوعة.

ويحق للمسافرين استبدال الطعام المقدم لهم على متن الطائرة بأطعمة تتناسب مع تفضيلاتهم أو احتياجاتهم الغذائية الخاصة وتغيير المقعد إذا لزم الأمر.

وفي هذا السياق، قال مدون السفر، عمار الحمصاني في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":