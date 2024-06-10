ويمكن أن يقلل هذا الإنجاز الذي حققته شركة "دي جي آي" لصناعة الطائرات بدون طيار يومًا ما من الصعاب المفروضة على المرشدين النيباليين المحليين الذين يقومون بتسلقات خطيرة لإزالة أطنان القمامة التي ألقاها الآلاف من المتسلقين وحتى توصيل الإمدادات في المحن الخطرة.

وأعلنت "دي جي آي" أن طائرتها بدون طيار FlyCart 30 أكملت اختبارا في أبريل حيث نقلت 15 كغ من خزانات الأوكسجين والإمدادات الأخرى من معسكر قاعدة إيفرست الجنوبي على ارتفاع 5364 مترا إلى معسكر آخر على ارتفاع 700 متر أعلى، قبل العودة إلى المعسكر الأساسي بنفس الوزن من النفايات.

وخلال الرحلة ذهابا وإيابا التي أجريت في درجات حرارة تحت الصفر وسط رياح قوية، وصلت الطائرة بدون طيار إلى ذروة ارتفاعها حوالي 6200 متر، ولا يزال لديها 43 بالمئة من طاقة البطارية المتبقية.

وتصبح الرحلة أكثر تحديا على ارتفاعات أعلى، حيث ينخفض ضغط الهواء وكثافته، وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تعمل الطائرات بجهد أكبر.