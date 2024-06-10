وانتشر مقطع فيديو لرد الفعل السريع لموظف التذاكر بالحافلة أثناء جمعه للتذاكر، والذي أدى إلى تجنب سقوط مميت محتمل لأحد الركاب، على وسائل التواصل الاجتماعي.

والتقطت كاميرات المراقبة لقطات تظهر رجلا يقف بجوار سائق الحافلة وراكبا آخر لاستلام تذكرته.

بعدها بقليل، يفقد الراكب توازنه ويسقط. وفي رد فعل سريع، يتدخل موظف التذاكر ويمنعه من السقوط من باب الحافلة المفتوح.

أمسك الموظف بيد واحدة الرجل بقوة وأنقذه من السقوط في الشارع، حيث مرت شاحنة مسرعة كادت أن تودي بحياته لو لا الإنقاذ.

وأشاد عدد من الناشطين في الهند بالموظف سريع البديهة، واعتبره البعض إنه "الملاك المنقذ" للرجل الذي كاد أن يفقد حياته.