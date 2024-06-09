وقال المحامي في محضر حرره ضد الشاب نشره موقع "القاهرة 24" أنه "خلال حفل الزفاف فوجئ موكلي بأن أحد الأشخاص طلب منه التصوير 4 مرات ولم يعترضه".

وأضاف أنه "في المرة الأخيرة جذبه من ملابسه بشكل غريب ووضع الهاتف في وجهه مرة واحدة، حتى ظن الفنان عمرو دياب أن الشاب يحاول التعدي عليه فحاول إبعاده".

وأوضح المحامي أن رد فعل الفنان هو دفاع عن النفس بعد أن اعتقد أن الشاب يحاول الاعتداء عليه أو ضربه من خلال طريقة إمساكه بسترته.

وأضاف أن الشاب يقوم عادة بحضور حفلات الزفاف لالتقاط صور مع النجوم والمشاهير من أجل نشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المحامي أنه تم تحرير محضر في حق الشاب بتهم " إثارة الشغب والتشهير بموكلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة الشهرة على سبيل الموقف مع الفنان عمرو دياب".

وانتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو يظهر من خلالها النجم عمرو دياب وهو يوجه "صفعة" على وجه أحد المعجبين به، وهو ما أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.