وقد تم خلال الساعات الماضية تداول عدد من الفيديوهات لمعجبين اقتحموا المسرح وحاولوا أخد صور تذكارية أو إلقاء التحية على المشاهير أثناء الغناء من بينهم:

محمد منير

انتشر فيديو للفنان محمد منير في حفل "بناء هرم مصر" لدعم الملف المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010، عندما قاطعه أحد الأشخاص أثناء غنائه "علي صوتك" وقام بإسقاطه على الأرض، وعبق "الكينغ" ساعتها أن الشاب حاول التعبير عن إعجابه بـ"عنف".

تامر عاشور

أما الفنان المصري تامر عاشور فكان رد فعله اتجاه معجب اقتحم المسرح لأخد صورة معه غير متوقع حيث قام بحمله وسط تصفيق الجمهور، وهو ما اعتبر أن ذلك يعبر عن تواضع الفنان وتعامله اللطيف.

كاظم الساهر

بدوره تعرض الفنان كاظم الساهر لأكثر من موقف محرج من معجبيه الذين اقتحموا المسرح، من بين تلك المواقف تجاوز شاب لرجال الأمن واحتضان النجم العراقي أثناء اندماجه في الغناء وطلب السماح له بالتقدم لخطبة حبيبته.

نجوى كرم

في موقف أثار إعجاب جمهورها في مهرجان "جرش" بالأردن هددت الفنانة نجوى كرم بوقف الغناء والانسحاب بعد منع رجال الأمن معجبة من الصعود إلى المسرح، قبل أن يستجب المنظمون لطلب الفنانة اللبنانية وتقوم الشابة باحتضانها يقوة وتقبيل رأسها.