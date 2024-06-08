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ويبدو في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من زاروية أقرب أن "الصفعة" التي وجهها عمرو دياب كانت بسبب غضبه من تصرف الشاب المعجب الذي حاول إيقاف "الهضبة" للالتقاط صورة "سيلفي" معه من خلال الإمساك بسترته.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يمسك بسترة المغني الشهير الذي كان يهم بالانصراف، فأمسك عمرو دياب بيده وأنزلها عن السترة وصفعه وهو ينظر في وجهه.

وتسببت الواقعة في انتقادات شديدة لعمرو دياب على تصرفه مع أحد معجبيه، بينما رأى آخرون أنه لا يحق لأي شخص أن يتعدى على الفنان بإمساكه من ملابسه.

تعليق والد الشاب

قال والد الشاب الذي أقدم النجم عمرو دياب على "صفعه" أنه يتجه إلى تحرير محضر ضد الفنان المصري.

وأضاف الحاج أسامة لموقع " القاهرة 24": "إنه سيحرر محضرا ضد الفنان عمرو دياب بعد صفعه لنجله في مقطع فيديو أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح: " كان ضربه بالنار ولا يضربه بالقلم، إحنا ناس صعايده وهناخد حقنا بالقانون، وهعمل محضر دلوقتي في عمرو دياب".

وكشف والد الشاب أن ابنه قد أصيب بحالة صدمة ويرفض الحديث أو التواصل مع أقاربه بعد انتشار الفيديو على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.