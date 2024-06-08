وقال الحاج أسامة لموقع " القاهرة 24": "إنه سيحرر محضرا ضد الفنان عمرو دياب بعد صفعه لنجله في مقطع فيديو أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: " كان ضربه بالنار ولا يضربه بالقلم، إحنا ناس صعايده وهناخد حقنا بالقانون، وهعمل محضر دلوقتي في عمرو دياب".

وأوضح والد الشاب أن ابنه قد أصيب بحالة صدمة ويرفض الحديث أو التواصل مع أقاربه بعد انتشار الفيديو على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وانتشر في الساعات الماضية فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حاول التقاط صورة "سيلفي"، خلال حفل زفاف.

وخلال غناء عمرو دياب في الحفل، اقترب منه أحد الحاضرين، ممسكا بهاتفه ومطالبا إياه بالوقوف معه للتصوير، ليقوم المغني الستيني بصفع الرجل بقوة على وجهه.