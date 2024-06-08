وانتشر فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حاول التقاط صورة "سيلفي"، خلال حفل زفاف.

وخلال غناء عمرو دياب في الحفل، اقترب منه أحد الحاضرين، ممسكا بهاتفه ومطالبا إياه بالوقوف معه للتصوير، ليقوم المغني الستيني بصفع الرجل بقوة على وجهه.

وتأتي هذه السقطة من المغني المصري عمرو دياب، بعد إهانته سائقه الخاص وضربه مهندس صوت على المسرح، في واقعتين سابقتين أثارتا الجدل.

وتعرض عمرو دياب، السبت، لهجوم حاد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض "بقلة الأدب"، ووصل الأمر للبعض لوصفه بأنه وصل "لحالة الخرف".