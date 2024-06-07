وأعلن مكتب المدعي العام للمنطقة المركزية في كاليفورنيا في بيان، الخميس، أن سوك مين تشوي ( 24 عاما)، المعروف أيضا باسم أليكس تشوي، اعتقل الأربعاء، ووجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بالتسبب في وضع جهاز متفجر أو حارق على متن طائرة، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

ووفقا لإفادة خطية مقدمة مع الشكوى الجنائية، نشر تشوي، الذي يمتلك ما يقترب من مليون متابع على "يوتيوب" و1.2 مليون متابع على "إنستغرام"، مقطع فيديو بعنوان "تدمير لامبورغيني بالألعاب النارية"، في 4 يوليو 2023.

وذكرت الإفادة الخطية أن مقطع الفيديو الذي يبلغ طوله 11 دقيقة تقريبا، الذي لم يعد منشورا على صفحات تشوي على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر امرأتين تطلقان الألعاب النارية من المروحية باتجاه السيارة الرياضية.

المدعي العام أوضح أنه "بعد تصوير نسخة حية تحاكي مشهد لعبة فيديو خيالية، انتقل الفيديو إلى توضيح المشهد خلف الكواليس، حيث ظهر تشوي يشير إلى نفسه وهو ينسق التصوير".

وتعتقد السلطات أن اللقطات تم تصويرها في يونيو 2023 في منطقة مملوكة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا، حيث قدم مكتب إدارة الأراضي صورا لعلامات الإطارات التي خلفتها السيارة الرياضية، وفقا للمدعين العامين.

كما يُتهم تشوي بعدم الحصول على التصاريح المناسبة للتصوير في المنطقة، بما في ذلك موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على أنشطة التصوير المخطط لها التي تشمل المروحية.

بالإضافة إلى ذلك، قال المدعون العامون إن تشوي سافر إلى لاس فيغاس لشراء الألعاب النارية، لأنها غير قانونية في كاليفورنيا.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام سياران ماك إيفي، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة لهذا الفيديو.

وتضم عشرات مقاطع الفيديو على قناة تشوي على "يوتيوب" سيارات رياضية فاخرة براقة، رغم أن أحدث مقطع فيديو تم نشره في ديسمبر.

وقال ماك إيفي إن تشوي ظهر لأول مرة في المحكمة يوم الخميس وأطلق سراحه بكفالة قدرها 50 ألف دولار ولم يقدم التماسا، ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه في الثاني من يوليو المقبل.

وفقا للمدعين العامين، يواجه اليوتيوبر عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا أدين بالتهم الموجهة إليه.