ووفق المصدر ذاته، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية للشهر الماضي كان أعلى لأكثر من درجة ونصف الدرجة المئوية من المتوسط المقبول.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حديثه عن هذه النتائج، من السرعة التي يتحرك بها العالم في الاتجاه الخاطئ بعيدا عن استقرار النظام المناخي.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: "في عام 2015، كانت فرصة حدوث هذا التجاوز قريبة من الصفر".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مخرج من الطريق السريع نحو جحيم مناخي".

وكشف خبير البيئة والتغير المناخي عماد سعد، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن: