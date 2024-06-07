وأشارت دراسة إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على التسويف والمماطلة أقل قدرة على الحصول على وظائف ثابتة، بل خلصت دراسات أخرى إلى أن المسوفين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وقال استشاري الطب النفسي الدكتور حسين عمر، خلال حديثه لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":

يُعَدُّ التسويف ظاهرة شائعة لدى الأفراد، حيث يميل البعض إلى تأجيل تنفيذ بعض المهام إلى أوقات لاحقة.

يرتبط هذا السلوك جزئيًا بطبيعة الإنسان التي تنزع في بعض الأحيان نحو التكاسل.

التسويف ليس متلازمة بحد ذاتها، بل هو عرض أو مشكلة قد تترافق مع حالات أخرى.

يكون التسويف في بعض الأحيان ناتجاً عن متلازمات مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أو الوسواس القهري.

عندما يصبح التسويف جزءًا من مجموعة متلازمات أو مشكلات نفسية أخرى، يمكن أن تتضخم المشكلات المرتبطة به لتصبح أكثر تعقيدًا وشمولاً.

يصبح التسويف إشكالية كبرى عندما يتحول إلى نمط حياة دائم، حيث يقوم الفرد بتأجيل أعماله مهما بلغت أهميتها حتى اللحظات الأخيرة. مما يؤدي إلى ضغوط كبيرة تنتج عنها مشكلات نفسية جسيمة.

بينت دراسات أنه من 70 إلى 95 بالمئة من طلاب الجامعات يتجهون إلى التسويف أثناء المراجعة والدراسة بشكل متزايد.

نصائح علم النفس للخروج من حالة التسويف