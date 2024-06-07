لكل شخص رأي.. ولكل رأي أهمية.. ولبعض الآراء تأثير قد يصل إلى تغيير نتائج أو قرارات مواضيع كبيرة أو حساسة.
فمع الاستقطاب الحاد الذي تفرضه منافسة الخامس من نوفمبر المقبل بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، تكتسب مواقف نجوم عاصمة السينما العالمية أهمية قصوى.
إذ لعب تأييد نجوم هوليود، ومن بينهم روبرت دي نيرو وميريل ستريب وتايلور سويفت وغيرهم، دورا بالغ الأهمية في جولة الانتخابات السابقة.
ففي صورة اليوم يتخلى العديد من النجوم عن دعم بايدن لعدة أسباب لعل أحدثها عدم القدرة على حل الأزمة في غزة وموقفه من أزمة أوكرانيا.
على سبيل المثال، النجمة جينيفر أنستون وبراد بيت وبيونسيه بالإضافة إلى النجم دواين جونسون المعروف بلقب ذا روك، وكلهم يظهرون في موقف بعيد عن بايدن.
في المقابل، أعلن بعض نجوم الغناء تأييدهم الخالص لبايدن في الانتخابات القادمة، ومنهم المغنية والممثلة باربارا استرايسند المعروفة بهجومها المستمر على ترامب.
على الطرف الآخر يتمتع الرئيس السابق دونالد ترامب، بعلاقات وطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود بحكم عمله في مجال الإنتاج والترفيه. ومن مؤيديه مغنية الراب آمبر روز والمغني كيد روك وكانييه ويست.
كيف سيؤثر نجوم السينما على مرشحي الرئاسة؟
يقول الناقد الفني والسينمائي إلياس دمر لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":
- تعتبر الشهرة ذات أهمية قصوى في الوقت الحاضر، خاصة مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساهم بشكل كبير في تشكيل الخيال الذاتي وتعزيز النظريات الاجتماعية.
- تلعب آراء المشاهير دوراً بالغ الأهمية في تشكيل هوية المرشح للانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تحفيز عدد كبير من متابعيهم ومشاهديهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
- بإمكان الشخصيات العامة البارزة التأثير على ملايين المتابعين لدفعهم نحو المشاركة في الانتخابات، وذلك بشكل خاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تستطيع هذه الشخصيات تحفيز الشباب الذين يمتنعون عادةً عن التصويت للتوجه نحو صناديق الاقتراع.
- لعبت آراء نجوم هوليوود البارزين مثل روبرت دي نيرو وميريل ستريب وغيرهم دوراً بالغ الأهمية في الانتخابات الأمريكية، من خلال الإعلان عن دعمهم لأحد المرشحين.
- يمثل الدعم المالي الذي يوفره مشاهير هوليوود للمرشحين في الانتخابات عنصراً حاسماً في توجيه مسار العملية الانتخابية.
- بعض النجوم، مثل تايلور سويفت، يشعرون بأن لديهم تأثيراً كبيراً على الشباب والمتابعين الذين يبلغ عددهم الملايين، وهم يسعون لتشجيع هؤلاء الأفراد على المشاركة في التصويت.