فمع الاستقطاب الحاد الذي تفرضه منافسة الخامس من نوفمبر المقبل بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، تكتسب مواقف نجوم عاصمة السينما العالمية أهمية قصوى.

إذ لعب تأييد نجوم هوليود، ومن بينهم روبرت دي نيرو وميريل ستريب وتايلور سويفت وغيرهم، دورا بالغ الأهمية في جولة الانتخابات السابقة.

ففي صورة اليوم يتخلى العديد من النجوم عن دعم بايدن لعدة أسباب لعل أحدثها عدم القدرة على حل الأزمة في غزة وموقفه من أزمة أوكرانيا.

على سبيل المثال، النجمة جينيفر أنستون وبراد بيت وبيونسيه بالإضافة إلى النجم دواين جونسون المعروف بلقب ذا روك، وكلهم يظهرون في موقف بعيد عن بايدن.

في المقابل، أعلن بعض نجوم الغناء تأييدهم الخالص لبايدن في الانتخابات القادمة، ومنهم المغنية والممثلة باربارا استرايسند المعروفة بهجومها المستمر على ترامب.

على الطرف الآخر يتمتع الرئيس السابق دونالد ترامب، بعلاقات وطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود بحكم عمله في مجال الإنتاج والترفيه. ومن مؤيديه مغنية الراب آمبر روز والمغني كيد روك وكانييه ويست.

كيف سيؤثر نجوم السينما على مرشحي الرئاسة؟

يقول الناقد الفني والسينمائي إلياس دمر لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":