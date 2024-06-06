وحسب التعليقات المتداولة، فإن الصورة انتشرت لأول مرة يوم الثلاثاء 4 يونيو، ويزعم مروجوها أنها التقطت في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وتظهر الصورة أخطبوطا عملاقا بأطراف طويلة تمتد لعدة أمتار، فيما كان بعض الأشخاص حوله يبدون صغارا، ربما للتحقق منه أو التقاط صور.

وقال أحد ناشري الصورة على منصة "إكس": "تم العثور على أخطبوط ضخم في ساحل بالي بإندونيسيا".

لكن موقع "سنوبس" المتخصص في التحقق من صحة الأخبار المتداولة قال إن الصورة غير حقيقية، مشيرا إلى أنها صنعت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "باستخدام أداة البحث العكسي عن الصور من غوغل، لم نعثر على مصدر أصلي لهذه الصورة. كما لم نجد أي وسيلة إعلامية تتحدث عنها، أو أي مصور يدعي أنه التقطها".

وعلى مدار الأشهر الماضية، انتشرت صور عدة "مزيفة" على منصات التواصل الاجتماعي صنعها خبراء الذكاء الاصطناعي، مما عزز الدعوات إلى مواجهة الأخبار الكاذبة.