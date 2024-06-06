وذكرت الشرطة أن خدمات الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.

ووقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براغ إلى الشرق.

وقال مارتن نيتوليكي حاكم منطقة باردوبيتسه على فيسبوك إن قطار الركاب تشغله شركة القطارات ريجيوجيت.

وأضاف أن "الاصطدام بين قطار ريجيوجيت وقطار الشحن أودى بحياة عدة أشخاص وجرح العشرات".

وأظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن القضبان، بينما أظهرت الشرطة على حسابها على موقع إكس صفا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر.