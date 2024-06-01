وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الجمعة، بأن السفير قد تمت إقالته من منصبه بعد الحادث.

وبحسب الصحيفة فالحدث وقع أثناء رحلة رسمية إلى ولايتي دورانغو وسينالوا في أبريل.

وتتمتع كلتا الولايتين بحضور كبير لعصابات المخدرات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا الإجراء المناسب".

ووفقًا لموقع وزارة الخارجية البريطانية، انضم بنيامين إلى الخدمة الدبلوماسية في عام 1986، ومثل الحكومة البريطانية سابقًا في تشيلي وغانا وتركيا وإندونيسيا والولايات المتحدة.