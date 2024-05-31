فالمؤثر الاجتماعي، مهنة ظهرت خلال السنوات الأخيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الشهرة أمام ناس عاديين يميزهم استعراض حياتهم الخاصة التي تتسم بالبذخ والرفاهية، فترى المؤثرين في طائرات خاصة أو يخوت أو يتجولون أثناء السفر بسيارات فارهة مرتدين ثيابا غالية الثمن.

وتستخدم هذه الصورة المثالية التي يرسمها المؤثرون عن أنفسهم كطريقة لتسويق المنتجات.

فالشهرة والثروة السريعتان اللتان يحققهما المؤثرون أغرت العديد من الشباب وفق خبراء إما لدخول هذا المجال أو البحث عن ربح سريع بدون جهد كبير.

وبعيدا عن تشويه وعي الشباب، فالدراسات تشير إلى أن الكثير من فيديوهات البذخ والتباهي، تولد في نفوس مشاهديها النقمة لعدم استطاعتهم مجاراة ما يرونه، وإحساسهم بأنهم سيئو الحظ، ما يحول تفكيرهم كلياً إلى كيفية تقليدهم، والوصول إلى هذا المستوى بغض النظر عن الطريقة.

حقيقة الواقع والخيال في صناعة المحتوى

في هذا السياق، أوضحت صانعة المحتوى، سارة الخصاونة، خلال مداخلتها في برنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية"، أن 80% مما يقدمه صناع المحتوى على مواقع التواصل عن حياتهم هو واقعي، وقد تتضمن النسبة المتبقية بعض المبالغات.

يسعى الأفراد الذين يحققون شهرة على وسائل التواصل إلى إنتاج محتوى يجذب انتباه الجمهور.

تعتبر تأثيرات ما يقوم به صنّاع المحتوى على الجمهور ذات أهمية كبير، وقد تتباين بين التأثيرات السلبية والإيجابية.

يتباين التفاعل مع هذا النوع من المحتوى وفقًا لاختلاف الأفراد أنفسهم، إذ تهدف بعض المحتويات إلى إتاحة الفرصة للمشاهدين لتجربة جوانب معينة من الرفاهية أو استكشاف السيارات الفاخرة.

تعد نسبة الـ80% من صناع المحتوى الناجحين هم الذين يسعون ان يكونوا أقرب للمتابع ومن ينشرون حياة واقعية.

يتطلب إنتاج محتوى ذو جودة عالية جهدا كبيرا ووقتا، بالإضافة إلى التفكير بعناية في تطوير محتوى جذاب ومفيد.

رصد التعليقات حول المحتوى المنشور على وسائل التواصل يُعَد خطوة أساسية لمُنتجي المحتوى لفهم تفاعل الجمهور مع المواد المقدمة واستقبال تقييمات وملاحظات قيمة يمكن تسخيرها لتحسين الأعمال المستقبلية.

مُنشئو محتوى الحياة المرفهة على وسائل التواصل الاجتماعي يمثلون فئة صغيرة، وذلك نظراً لتزايد وعي المتابعين الذين يقومون بانتقاء المواد التي تتناسب مع اهتماماتهم بدقة.

وتؤكد استشارية التنمية البشرية ومدربة مهارات الحياة، لانا قاعاتي، في هذا السياق أن الأفراد عموماً غير قادرين على تجاهل التأثيرات التي يحدثها المحتوى الذي ينشره المشاهير عبر حساباتهم، مصيفة: