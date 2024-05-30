وأوضحت السفارة السعودية في بيان على منصة "إكس"، أن السلطات المعنية شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وأشارت السفارة إلى أن كاميرات المراقبة سجلت لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه.

ولفتت السفارة إلى أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

وكانت وسائل إعلام سعودية ومغردون قد تداولوا خبر اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان بن غازي شطا، في القاهرة منذ نحو شهر، وتم إطلاق مناشدات للبحث عنه.

كما تم تداول منشور يتضمن أرقام هواتف يمكن الاتصال عليها في حال توفر أي معلومات قد تقود لمكان المختفي.