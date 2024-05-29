وفي بيان على صحفة النيابة المصرية بفيسبوك، نشرت اعترافات المتهم حول كيفية الإيقاع بضحاياه وارتكاب جرائمه.

وقالت إنها "تلقت إخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 3 ٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه".

وأمرت النيابة "بضبط المتهم وإحضاره، وألقي القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذلك هاتفيه الخلويين، وباستجوابه أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه".

وأورد البيان: "أقر المتهم بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفين؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، عُثر على جثمانها على جانب الطريق".

وأوضحت النيابة أنها " قامت بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة وتوصلت لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة رفقته إلى مسكنه حيث أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما".

وكشفت النيابة المصرية أنها قامت "بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها تتشابه معهما في ذات ظروفهما".

"وثبت بتقرير الطب الشرعي العثور بأحشاء المجني عليها، في تلك الواقعة، على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيها"، على ما جاء في بيان النيابة المصرية.

مؤثر على تيك توك

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المجرم ظهر في العديد من الفيديوهات التعليمية على تيك توك وهو يشرح كيفية تحدث الإنجليزية بالمصطلحات الأمريكية الدارجة، كما ظهر في مقطع وهو يروّج لتطبيق يساعد على تتبع تحركات الأطفال والزوجات؛ للاطمئنان على سلامتهم خارج المنزل.

وحظي الحساب المنسوب لقاتل التجمع الخامس المتسلسل، عبر "تيك توك"، بمتابعة أكثر من 600 ألف مستخدم، كما حققت مقاطع الفيديو التي صنعها أكثر من 7 ملايين إعجاب.

ورجّح البعض أن تكون شهرة المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد سهلت تواصله مع ضحاياه من فتيات الليل اللاتي استقطبهن عبر تلك المنصات.