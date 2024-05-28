وعثرت دورية للشرطة على الفتاة البالغة 16 عاما بعد ظهر الإثنين، وهي تسير على حافة أوتوستراد في العاصمة عادة ما يكون مزدحما، معرضة حياتها للخطر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر الشرطة نقلوا الفتاة إلى مركزهم.

وأوضحت الفتاة للشرطة حسبما أوردت صحيفة "لا ريبوبليكا": "لقد تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة".

وذكرت صحف إيطالية أن الفتاة طالبة جيدة، وتعد علامتها في هذه المادة استثناء.