وخسر نجم التنس رافايل نادال، مساء الإثنين، أمام ألكسندر زفيريف في الجولة الأولى من بطولة رولان غاروس.

وبعد الخسارة، ودع نادال الجمهور، ملمحا إلى أن هناك "احتمالا كبيرا بعدم العودة للعب في رولان غاروس".

ردا على ذلك، نشر بن ستيلر على حسابه بمنصة "إكس" عبارة "RAFA" متبوعة بثلاثة رموز تعبيرية لقبضة اليد.

نتيجة لذلك، اعتقد بعض المعلقين المؤيدين لفلسطين أن الممثل الأميركي يبدي من خلال تغريدته دعما للفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم كونه يهودي الديانة.

في المقابل، حرص إسرائيليون على توضيح أن هناك حرفا ناقصا (الحاء بالعربية أو H بالإنجليزية) في كلمة بن ستيلر، وبالتالي فإنه لا يقصد رفح، لكنه يلمح إلى رافايل نادال، الذي كان قد تعرض للتو للإقصاء من رولان غاروس.

وقال أحد المعلقين: "اهدؤوا، إنه يقصد التنس"، وذكر آخر: "أنا أبكي بالدموع. إنه يهودي وهو بالتأكيد لا يقصد رفح".

وسبق لستيلر أن أعرب عن دعمه لإسرائيل في المراحل الأولى من حرب غزة، كما شكر الرئيس الأميركي جو بايدن على إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين اللذين كانا في قطاع غزة، داعيا إلى إطلاق سراح الآخرين.