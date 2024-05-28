وكان من المقرر أن تتوجه الطائرة من شيكاغو إلى سياتل، الإثنين، لكن اشتعال النيران بالمحرك اضطر 148 راكبا و5 من أفراد الطاقم إلى الإخلاء من دون وقوع إصابات، وفق مجلة "نيوزويك".

ويظهر مقطع فيديو درامي التقطه أحد الركاب، دخانا أسود يتصاعد من أسفل الجناح الأيسر بينما بدأت الطائرة في زيادة سرعتها على المدرج في مطار أوهير الدولي بشيكاغو، استعدادا للإقلاع.

وقال إيفان بالوالتو، الراكب صاحب الفيديو، إنه "سمع صوت انفجار بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع"، مضيفا: "شعرت بتأثير الانفجار على نافذتي. وبينما كنت أنظر كان المحرك مشتعلا والدخان يتصاعد".

وخلال إخلاء الطائرة من الركاب، وهي من طراز "إيرباص إيه 320"، توجه المسعفون وطواقم إدارة الإطفاء لاستقبال الركاب والتأكد من سلامتهم.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لـ"نيوزويك": "تأخرت الرحلة قبل المغادرة بسبب مشكلة في المحرك، عالجها طاقمنا الأرضي المحلي ومستجيبو الطوارئ على الفور. تم سحب الطائرة ونزل الركاب بشكل طبيعي ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

ويأتي هذا الحادث بعد أن عانت شركة الطيران المحاصرة بسلسلة من المشاكل في الأشهر الأخيرة، مع تضرر الرحلات الجوية من مشاكل الصيانة، وتدفق مياه الصرف الصحي إلى المقصورة من المرحاض، وتعطل المحرك، وانزلاق الطائرة عن المدرج بعد الهبوط.

وفي مارس الماضي، وبعد تقارير عن الحوادث المختلفة، أرسل الرئيس التنفيذي لـ"يونايتد إيرلاينز" سكوت كيربي رسالة إلى العملاء ليؤكد لهم أن الشركة "آمنة"، وأن "هذه الحوادث جذبت انتباهنا وزادت من تركيزنا".

ويصر الخبراء على أن السفر الجوي يظل أكثر أمانا مقارنة بباقي وسائل المواصلات من الناحية الإحصائية، وهذا ما تثبته الأرقام الرسمية.