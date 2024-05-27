هذا الكتاب كان يثير الجدل سابقا، وهو من تأليف الكاتب السويدي توماس إريكسون، ويتناول "4 أنماط للسلوك البشري".

وقام إريكسون بربط هذه الأنماط بأربعة ألوان، هي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، ويشير إلى أن كل لون يحمل صفات معينة لدى سلوك المنتسبين إليه.

من القاهرة، قال مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ARABOOK VERSE"، علي عبد المنعم أحمد، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية":

هذا الكاتب يصنف أنه خبير في السلوك البشري، وكان مستشارا كبيرا في قطاع المال والأعمال.

من تجاربه الشخصية، وجد الكاتب السويدي أن هناك مشكلة كبيرة في سلوك البشر في التواصل الإنساني.

بعد "محاط بالحمقى"، نشر كتبا أخرى من قبيل "محاط بالمرضى النفسيين"، "محاط بالنرجيسيين" و"محاط بالسيئين والموظفين الكسالى".