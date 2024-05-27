وقد أمرت النيابة العامة بالقاهرة حبس هدير 4 أيام على ذمة التحقيق لمواصلة البحث في نشرها فيديوهات وصفت بـ"الخادشة للحياء".

وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" فقد "تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوغر هدير عبد الرازق من داخل شقتها في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور"

ونقلا عن الصحيفة فقد "كشفت تحقيقات أجهزة الأمن قيام هدير بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق".

ومباشرة بعد إلقاء القبض على المتهمة تم الاحتفاظ بهاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه مثل هذه الحالات.