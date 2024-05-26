وذكرت الشرطة أن رجلا دخل صالة سينما إيه إم سي برينتري 10، جنوب بوسطن في الساعة السادسة مساء تقريبا من السبت دون أن يشتري تذكرة.

كانت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 و17 عاما داخل صالة العرض.

وقالت إدارة شرطة برينتري في بيان صحفي إن الرجل، دون استفزاز، هاجمهن فجأة "دون أن يقول أي شيء ودون أي تحذير" قبل أن يهرب.

أصيبت الفتيات الأربع بجروح لا تهدد حياتهن وتم نقلهن إلى المستشفيات.

قالت الشرطة إن مقاطع مصورة أظهرت سيارة الرجل ولوحة الترخيص الخاصة به، وتم إرسال المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون.

في وقت لاحق، شوهدت سيارة تتطابق مع هذا التوصيف في بليموث على بعد 43 كيلومترا جنوب برينتري.

قالت الشرطة إنها كانت قد غادرت أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز، حيث عثر على امرأة تبلغ من العمر 21 عاما ورجل يبلغ من العمر 29 عاما وقد تعرضا للطعن، وتم نقلهما للمستشفى وهما يعانيان من جروح.

عثرت شرطة الولاية على السيارة على بعد 20 ميلا أخرى جنوبا في ساندويتش، وحاولت إيقافها، لكنها لم تتوقف واصطدمت في وقت لاحق.

ألقي القبض على السائق بعد ذلك بوقت قصير ويخضع للعلاج في مستشفى، ولم يكشف عن اسمه.