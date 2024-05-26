وقالت الشرطة الهولندية إنه تم إطلاق سراح نيكي ميناج في وقت لاحق لكن سيتعين عليها دفع غرامة ستحددها النيابة العامة. وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقد تم تأجيل حفل ميناج في "Co-op Live "في مانشستر بعد أن ألقي القبض عليها في مطار بهولندا قبل ساعات من الحفل.

وفي الفيديو، يظهر ضابط يطلب من ميناج أن تسمح له بتفتيش حقيبتها وهي في سيارة الليموزين.

وقالت ميناج:"لماذا لم تفتشوها قبل الصعود إلى الطائرة"، فقال الضابط إن الأمن "لم يصدق أنه ليس لديك المزيد".

وقد نشرت المغنية الأميركية على صفحتها على منصة "إكس" حوارها المباشر مع شخص أخبرها أن سلطات المطار قررت تفتيش حقائبها.

كما نشرت ميناج عدد من التغرديات على " إكس" حيث يتابعها أكثر من 28 مليون شخص، من بينها رسالة كتبت فيها "قالوا إنهم عثروا على حشيش".

وكتبت أيضا "لقد أخذوا أمتعتي دون موافقتي" و"إنهم يحاولون إبعادي عن مانشستر".

وردا على سؤال حول الواقعة، قال روبرت فان كابيل، المتحدث باسم الخطوط الملكية الهولندية، "يمكننا أن نؤكد أننا اعتقلنا امرأة أمريكية تبلغ من العمر 41 عامًا في مطار شيفول بسبب حيازة مخدرات خفيفة".

وأوضحت الشرطة العسكرية الهولندية أنه يحظر إخراج مثل هذه المواد من هولندا.