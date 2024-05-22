وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي تكذب ادعاءات أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والتي زعم خلالها استبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية" حال سفره لإحدى الدول.

وأضافت أن الشخص افتعل الواقعة لإثارة البلبلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه لادعائه الكاذب.

وكان نشطاء قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء أحد المسافرين عبر مطار القاهرة الدولية أنه تعرض لتصريف عملات أجنبية كانت بحوزته إلى العملة المحلية "الجنيه" قبل تحركه من المطار لدولة أخرى.

الوزارة سارعت بنشر مقطع فيديو على صفحتها على منصة إكس وكتبت تعليقات تفصيلية على الفيديو والذي تم تصويره من زوايا مختلفة بدءا من دخول المسافر للمطار ثم تفتيشه وتوجيهه للالتزام بالحد المالي المسموح به ثم خضوعه للتفتيش مرة أخرى في حين احتفظ بالمبلغ المالي في يده أثناء التفتيش.