وأضاف بايدن خلال حملة لجمع التبرعات في بوسطن يوم الثلاثاء "هذه لغة هتلر، وليست لغة أميركا".

ما قصة المقطع المصور لترامب؟

- أزال ترامب مقطع فيديو نُشر على حسابه على منصة "تروث سوشيال" تضمن إشارة إلى "الرايخ الموحد" بعد أن انتقدت حملة الرئيس بايدن وآخرون استخدام اللغة المرتبطة بالنظام النازي.

- لم يعد الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي تم نشره بعد ظهر الإثنين، متاحا على الموقع بحلول صباح يوم الثلاثاء.

- يصور الفيديو رؤية إيجابية للبلاد في حالة فوز المرشح الرئاسي الجمهوري على بايدن في نوفمبر، ويظهر عناوين افتراضية للصحف حول اقتصاد مزدهر وحملة على الهجرة على الحدود الجنوبية.

- في جزءين من الفيديو، يوجد نص أسفل عنوان أكبر يقول "القوة الصناعية تتزايد بشكل كبير مدفوعة بإنشاء الرايخ الموحد". والنص غير واضح إلى حد ما، مما يجعل من الصعب فهمه للوهلة الأولى.

- قالت كارولين ليفيت، وهي متحدثة باسم حملة ترامب، في بيان الإثنين، إن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة شخص خارج الحملة وشاركه أحد الموظفين الذي لم يلاحظ استخدام كلمة "الرايخ" قبل النشر.

- انتقدت حملة بايدن استخدام كلمة غالبا ما ترتبط بالرايخ الثالث لألمانيا النازية في حكم أدولف هتلر، وقال جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة بايدن، "يا أميركا انتبهي. دونالد ترامب لا يلعب. إنه يخبر أميركا بالضبط بما ينوي فعله إذا استعاد السلطة. الحكم كديكتاتور على طريقة الرايخ الموحد".

- اتهم سينغر ترامب أيضا بتقليد بيان هتلر "كفاحي" رغم أن النص الموجود في الفيديو يبدو أنه منسوخ من صفحة على موقع ويكيبيديا عن الحرب العالمية.

- تقول صفحة ويكيبيديا "لقد زادت القوة الصناعية والإنتاج الألماني بشكل ملحوظ بعد عام 1871، مدفوعا بإنشاء الرايخ الموحد".