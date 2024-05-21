وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات مساء الاثنين، على عمق 2.5 كيلومتر، وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجات أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وأوضح المعهد في بيان "اعتبارا من الساعة 19:51 مساء وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري"، وهي منطقة بركانية، و"رصدت 49 هزة أرضية"، وفقا لفرانس برس.

وأشار ماورو دي فيتو من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه "هي الأقوى خلال 40 عاما الماضية".

وأظهرت مقاطع فيديو صورها سكان لأرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب ومنتجات غذائية سقطت من الرفوف في بوتسولي الواقعة في منطقة كامبي فليغري التي يسكنها 500 ألف شخص.

كما أفادت عناصر الإطفاء على منصة "إكس" عن حدوث "تشققات" و"تساقط منحدرات".

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني على فيسبوك إن المدارس ستبقى مغلقة الثلاثاء في بوتسولي حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.