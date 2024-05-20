وعادة ما نقع في خطأ قرار السفر والسياحة لوقت متأخر، وهو ما يسبب ارتباكا في جدول الزيارات أو دفع تكاليف مبالغ فيها.

وعليه ينصح الخبراء بخطوات عدة تأتي في إطار "مرحلة ما قبل الحجز للرحلة السياحية".

ووفق تحليلات الخبراء الأفضل أن يتم حجز الرحلات الدولية قبل ستة أشهر على الأقل لتوفير حوالى 10% من الأسعار مقارنة مع الذين يحجزون قبل شهرين فقط من موعد الرحلة.

كما أن استخدام بعض المواقع الخاصة بخدمات السفر يمكن أن يساعد في تتبع تغيرات الأسعار، حيث يمكن تلقي تنبيهات عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ما يوفر الفرصة للحجز السريع في حالة وجود تذكرة بسعر منخفض.

ويقول الخبير في مجال السياحة والسفر محمد عمار خلال حدثيه لبرنامج "الصباح" على " سكاي نيوز عربية":