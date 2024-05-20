يعتبر فصل الصيف من أفضل الأوقات للسفر، خاصة إذا كان المسافر يبحث عن طقس معتدل يسمح بالقيام بنشاطات خارجية.
وعادة ما نقع في خطأ قرار السفر والسياحة لوقت متأخر، وهو ما يسبب ارتباكا في جدول الزيارات أو دفع تكاليف مبالغ فيها.
وعليه ينصح الخبراء بخطوات عدة تأتي في إطار "مرحلة ما قبل الحجز للرحلة السياحية".
ووفق تحليلات الخبراء الأفضل أن يتم حجز الرحلات الدولية قبل ستة أشهر على الأقل لتوفير حوالى 10% من الأسعار مقارنة مع الذين يحجزون قبل شهرين فقط من موعد الرحلة.
كما أن استخدام بعض المواقع الخاصة بخدمات السفر يمكن أن يساعد في تتبع تغيرات الأسعار، حيث يمكن تلقي تنبيهات عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ما يوفر الفرصة للحجز السريع في حالة وجود تذكرة بسعر منخفض.
ويقول الخبير في مجال السياحة والسفر محمد عمار خلال حدثيه لبرنامج "الصباح" على " سكاي نيوز عربية":
- من المستحسن عند اتخاذ قرار السفر لقضاء إجازة في منطقة ذات طلب عال، القيام بالحجز قبل موعد السفر بفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.
- مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن الآن مقارنة أسعار شركات الطيران بسهولة.
- يصعب تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإجراء الحجز المسبق، وذلك بحسب الوجهة السياحية ومستوى الطلب عليها.
- يمكن الآن الاعتماد على محركات البحث لمقارنة الأسعار والحصول على أفضل العروض المتعلقة بالإقامة وأسعار تذاكر الطيران، مما سهل العملية بشكل ملحوظ.
- إمكانية تفعيل الإشعارات التي تتضمن عروض وخصومات خاصة بشركات الطيران والفنادق، مما يسهم في تسهيل عملية الاختيار وإتمام الحجز.
- من المهم للأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر تفعيل خيارات العضوية في شركات الطيران والفنادق، للاستفادة من الخصومات الخاصة والعروض الترويجية المقدمة.
- يمكن تقسيم ميزانية السفر إلى عدة فئات رئيسية تتضمن التذاكر، الإقامة، التأمين، التنقلات، والنفقات الشخصية مثل التسوق والترفيه.
- يُعَدُّ التأمين عند السفر عنصراً بالغ الأهمية في التخطيط لأي رحلة، حيث يتضمن التغطية الصحية وتكاليف الرعاية الطبية والعلاج في حالات الإصابات أو المرض أثناء السفر. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التأمين حماية ضد إلغاء الرحلة، والتأخير، وفقدان أو سرقة الأمتعة والممتلكات الشخصية خلال فترة السفر.