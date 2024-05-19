وجاءت أوامر النيابة العامة الكويتية في بيان أشار لحبس المواطن "لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة".

وأضاف البيان: "كما قام المواطن بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أكس وندواته الانتخابية".

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم، وباشرت كافة الاجراءات القانونية اللازمة وأمرت بإحالته الى المحكمة لمحاكمته جزائيا.