وسرد كوهين لهيئة المحلفين قصة اجتماع في المكتب البيضاوي صدق فيه الرئيس الأميركي آنذاك على خطة لتعويض كوهين سرا مقابل دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

واعترف كوهين، شاهد الادعاء الرئيسي في محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك، بالكذب في مناسبات كثيرة بما في ذلك تحت القسم لكنه أكد أنه فعل ذلك من منطلق الولاء لترامب.

قصة الرشوة

في شهادته الإثنين، شرح كوهين بالتفصيل الشديد كيف أمره ترامب بدفع أموال للممثلة الإباحية وأن ترامب قال له "افعل ذلك فحسب" ليشتري صمتها إزاء لقاء جنسي مع ترامب عام 2006.

ويمثل المبلغ الذي دفعه كوهين والبالغ 130 ألف دولار في أكتوبر 2016 محور محاكمة ترامب، وهي الأولى لرئيس أميركي سابق والتي دخلت أسبوعها الخامس الآن.

ودفع ترامب (77 عاما)، المرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024، بأنه غير مذنب وينفي أي لقاء جنسي مع دانيالز.

ووصف القضية بأنها محاولة حزبية للتدخل في حملته لاستعادة البيت الأبيض من الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي شهادته في ساعة مبكرة من الثلاثاء، سرد كوهين قصة اجتماع في المكتب البيضاوي مع ترامب في فبراير 2017 حين أخبره الرئيس الذي كان قد تولى منصبه حديثا بأنه سيحصل قريبا على الدفعات الأولى من حزمة مكافآت قال كوهين إنها تضمنت تعويضات عن الدفع لدانيالز.

وقال كوهين (57 عاما) إنه كذب على الكونغرس عدة مرات خلال التحقيق في علاقات ترامب بروسيا، وأقر في النهاية بأنه مذنب بالحنث باليمين.

كما أخبر المحلفين بأنه كذب كثيرا بشأن المدفوعات التي تلقتها دانيالز وامرأة أخرى مخبرا الصحفيين من قبل أن ترامب غير ضالع في الأمر، وقال كوهين إنه ضغط على دانيالز كي تصدر بيانا تنفي فيه اللقاء بترامب.

وردا على سؤال بشأن كيفية علمه بأن تصريح دانيالز كاذب، أجاب كوهين: "لأنني ساعدته (محامي الممثلة) في صياغته".