وأضافت يسرا خلال لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، للحديث عن الفيلم الذي يحقق إيرادات عالية في دور السينما المصرية، أن "أدوار أمينة خليل ودينا الشربيني كانت صعبة للغاية وتطلبت الكثير من العمل والجهد".

وتابعت الفنانة المخضرمة: "الفيلم طويل، ورغم ذلك لا يمكن أن تشعر بالملل خلال العرض من حجم التشويق".

وأكدت: "طعم النجاح جميل للغاية وكلنا سعداء بالنجاح الذي حققناه. سعيدة لكوني جزءا من هذا العمل، وتشرفت جدا بالعمل مع الفريق الذي يستحق النجومية".

و"شقو" فيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص للكاتب الأميركي تشاك هوغان، وتدور أحداثه فى إطار حركي تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة وتبعات خطيرة.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربينى، وأمينة خليل، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي، ومن تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكي.