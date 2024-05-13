ونقلت وكالة الأنباء التونسية ووسائل إعلام محلية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بولاية مدنين، لسعد الحر، قوله يوم الأحد، إن جربة "شهدت وفاة 4 أشخاص (3 السبت وواحد الأحد) يشتبه في احتسائهم (القوارص) -عطور-، في انتظار تأكيد تقرير الطب الشرعي".

ووفق الحر فقد تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين بعد إخضاعهم إلى غسيل معدة.

وأكد المتحدث أنه تم الاحتفاظ بأحد الأشخاص في ملف القضية من أجل بيع مواد فاسدة وسامة وغير صالحة للاستهلاك، وحجز كمية منها لعرضها على الاختبار من أجل تحديد النوعية.

وتحتوي "القوارص" وهي نوع من العطور على مواد مستخلصة من الأعشاب والزهور، بالإضافة إلى مواد كيميائية مثل الكحول والميثانول.