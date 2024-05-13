وانتظر الشباب لساعات في طوابير حضور الكاتب السعودي لكن تحول الأمر إلى حالة من الفوضى والتدافع وحالات إغماء للحصول على نسخة موقعة من أعمال مسلم دفعت إدارة معرض الكتاب إلى إلغاء حفل التوقيع، حفاظا على سلامة الحاضرين.

وقبل موعد حفل التوقيع انتشرت على صفحات بمواقع التواصل دعوات للتنسيق بين الشباب من مختلف مناطق المغرب من أجل الحضور بشكل جماعي إلى معرض الكتاب ولقاء الكاتب أسامة مسلم صاحب مجموعة من الروايات التي صدرت مفردة أو في سلسلات.

وقد أثار مشهد الطوابير والتدافع الذي وقع داخل معرض الكتاب، اندهاش عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وفي تعليقها على ما حدث كتبت لمياء عمراوي على فايسبوك قائلة: "..ما يثلج القلب في هذه القصة وجود فعل القراءة، وأن هؤلاء الشباب اليافعون يمارسون القراءة وهم متحمسون لاستقبال كاتبهم المفضل للحصول على توقيع منه، لم نكن لنحلم برؤية هذا المشهد من قبل".

أما بلال بالحسين فقد كتب أيضا على موقع "فايسبوك" قائلا: "ما حدث في معرض الكتاب من وجهة نظري أمر صحي و صحي جدا و إيجابي، أن يتدافع الشباب والمراهقون لحضور توقيع كاتب ما .. بهذا الحماس وهذا الشغف له ثلاث قراءات من بينها أن هذا الكاتب نجح في استثمار وسائط التواصل للتسويق لصورته.. وأن فعل القراءة ما زال قائما لدى فئات الشباب.. وأنه لا وصاية على فعل القراءة ".

وفي تعليقه على الموضوع أكد الكاتب السعودي أسامة مسلم على موقع "إكس" أنه غادر معرض الكتاب بالرباط بعدما طلب منه الأمن ذلك، وهو الأمر الذي يدخل في إطار الحفاظ على سلامة الناس.