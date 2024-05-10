وأشرف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، الخميس، على افتتاح المعرض، الذي يشهد حضور منظمة "اليونسكو" كضيف شرف.

كما شارك الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في فعاليات الافتتاح الرسمي للمعرض.

وزار وزير الشباب والثقافة والتواصل رواق منتدى أبوظبي للسلم، حيث كان في استقباله الأمين العام للمنتدى، وآمنه سعيد الشحي، مدير مكتب منتدى أبوظبي للسلم بالرباط، وطاقم الباحثين بالمكتب.

وكانت هذه الزيارة فرصة لإطلاع الوزير على إصدارات المنتدى، كما تسلم من الأمين العام درعا تذكاريا وعدد من الكتب، من بينهما كتاب "البحث الدائم عن السلام" (IN PURSUIT OF PEACE) الصادر باللغة الإنجليزية، ونسخة من "إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العام الإسلامي"، والذي صدر في مراكش عام 2016 تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 743 عارضا، يمثلون 48 بلدا، ويقدمون أزيد من 100 ألف عنوان، تنتمي إلى مختلف المجالات المعرفية.

وسيشهد المعرض تنظيم برنامج واسع من الفعاليات الثقافية، التي يشارك فيها كتاب ومفكرون ومبدعون مغاربة وأجانب، حيث يتجاوز عدد الفقرات في هذا البرنامج 241 فقرة ثقافية.