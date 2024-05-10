وأدت المغنية الإسرائيلية عيدن غولان أغنيتها "إعصار" في حفل نصف النهائي الثاني أمام تسعة آلاف متفرج لتحجز مكانها في نهائي المسابقة.

وقالت هيلدا وهي سويدية تبلغ 30 عاما رفضت كشف اسمها الكامل لوكالة فرانس برس "أنا من محبي يوروفيجن وهذا يؤلمني لكنني سأقاطع".

وأضافت "لا أستطيع الاستمتاع وأنا اعرف أن إسرائيل تشارك في الوقت الذي يقتل فيه كل هؤلاء الأطفال. أعتقد أن هذا غير عادل".

ويأتي الاحتجاج على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية التي تقام نهائياتها السبت في مالمو، في ضوء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث طالبت مذكرات في جميع أنحاء أوروبا باستبعادها.

وفي نهاية مارس دعا مشاركون في المسابقة من تسع دول، بينهم السويسري نيمو الأوفر حظا للفوز، لوقف دائم لإطلاق النار.

وتساءلت مروة مصطفى وهي متظاهرة في العشرين من العمر "هذا ليس عدلا. في رأيي إذا كان بإمكانهم استبعاد روسيا فلماذا لا يمكنهم فعل ذلك مع إسرائيل؟".

أما المتظاهر مصطفى مصطفى فقال: "الجميع هنا لحضور مسابقة يوروفيجن والاحتفال. ليس هناك أي سبب للاحتفال. نزعم أننا ديمقراطية لكن لا أحد يحرك ساكنا".

وانطلق المتظاهرون الذين زاد عددهم عن عشرة آلاف من الساحة الرئيسية في مالمو، بحسب فريق فرانس برس، وساروا في شارع المشاة الرئيسي في المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية.

ورفعت لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" أو "يوروفيجن تضفي شرعية على الإبادة".

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة عبر الفيديو الخميس الدعم لمرشحة إسرائيل في يوروفيجن، حيث قال لغولان: "حظا سعيدا".

وأضاف: "أتعلمين، لقد فزتِ بالفعل. أنتِ لا تشاركين فحسب بيوروفيجن بفخر وبشكل يثير الإعجاب، بل تواجهين بنجاح موجة مروعة من معاداة السامية".