وقال مطار بليز دياني إن تحقيقا يجري لتحديد سبب الحادث الذي وقع قرابة الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش بينما كانت طائرة من طراز بوينغ 737-300 مملوكة لشركة ترانس إير وتشغلها الخطوط الجوية السنغالية تستعد للإقلاع متوجهة إلى مالي.

وأظهر مقطع فيديو جرى تصويره ليلا ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار ترانس إير التي مقرها السنغال تقف وجناحها مغطى بالرغوة التي تستخدم في إخماد الحرائق.

وأوضح المطار في بيانه أنه فعّل بروتوكولات طوارئ لإجلاء الركاب.

وأضاف "المطار مغلق حاليا. ومن المتوقع إعادة فتح المطار خلال الساعات القليلة المقبلة".