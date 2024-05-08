وأقلعت الرحلة، من مطار شارل ديغول في وقت مبكر من الأربعاء متوجهة إلى إسطنبول.

وتطايرت شرارة النار من جسم الطائرة أثناء هبوطها واحتكاكها بأرضية المطار مع تصاعد للدخان.

ولحسن الحظ، كان رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ ينتظرون في مكان الحادث، حيث أرسلت وزارة النقل التركية فرق الطوارئ بمجرد أن علمت أن نظام هبوط الطائرة معطل.

وقال عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، إنه "لم يصب أحد في حادث اليوم، وقام الطاقم بإجلاء الطائرة بأمان".

وتواجه بوينغ تدقيقا مكثفا وسط سلسلة من الحوادث المتتالية والجدل حول مشكلات مراقبة جودة الطائرات.

وأبريل الماضي، أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، عن خسارة قدرها 343 مليون دولار في الربع الأول، وهي أقل من توقّعات السوق بينما شهدت انخفاضاً في عمليات التسليم بسبب مشاكل الإنتاج وحوادث التشغيل.